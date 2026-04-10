MONROE Béziers
MONROE Béziers dimanche 14 juin 2026.
Béziers
MONROE
Plan Mgr Blaquière Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Reporté au 14 juin 2026. Elle possède une voix rare, pure et puissante. Révélée par Prodiges 2024, Monroe prépare une tournée sacrée 2026 un voyage où la musique devient prière et élévation.
– Attention, ce concert est reporté au 14 juin 2026
Les billets restent valables pour la nouvelle date.
Une voix céleste au cœur du patrimoine français.
À seulement 17 ans, elle est la nouvelle étoile de la scène lyrique française. Révélée au grand public par sa victoire éclatante dans l’émission Prodiges , cette jeune soprano à la voix d’or captive et émeut par sa maturité artistique et sa présence scénique hors du commun. .
Plan Mgr Blaquière Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
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English :
Postponed to June 14, 2026. She has a rare, pure and powerful voice. Revealed by Prodiges 2024, Monroe is preparing a sacred 2026 tour: a journey where music becomes prayer and elevation.
L’événement MONROE Béziers a été mis à jour le 2026-04-04 par 34 ADT34
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