RENCONTRE LECTURE JAMES SACRÉ GONCOURT POÉSIE 2025 Béziers
RENCONTRE LECTURE JAMES SACRÉ GONCOURT POÉSIE 2025 Béziers dimanche 14 juin 2026.
Béziers
RENCONTRE LECTURE JAMES SACRÉ GONCOURT POÉSIE 2025
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Rencontre avec le poète qui a reçu le Prix Goncourt de la poésie pour l’ensemble de son œuvre, en 2025 James Sacré
James Sacré commence à écrire dans les années 1970, en plein littéralisme. Son premier livre s’intitule néanmoins Coeur élégie rouge et il consacre sa thèse de doctorat au sang dans la poésie maniériste. C’est donc d’emblée une poésie charnelle. De nombreux textes sont consacrés au terroir de l’enfance. Rendre le passé aussi vivant que le présent, repenser l’identité, l’altérité et la relation amicale ou amoureuse. La poésie de James Sacré cherche une manière heureuse d’être ensemble en laissant s’écouler le temps avec douceur. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Meet the poet who won the Prix Goncourt for poetry in 2025: James Sacré
L’événement RENCONTRE LECTURE JAMES SACRÉ GONCOURT POÉSIE 2025 Béziers a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34
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