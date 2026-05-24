JAZZ AUX OSTALS MEZCAL JAZZ UNIT Béziers

Béziers

JAZZ AUX OSTALS MEZCAL JAZZ UNIT

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le quartet cosmopolite Mezcal Jazz Unit revient aux Ostals pour deux soirées mêlant jazz, influences du monde et énergie méditerranéenne.

La saison Jazz aux Ostals vous propose plusieurs rendez-vous toute l’année.

Après 2025, Mezcal Jazz Unit, le quartet le plus cosmopolite de la région pose ses valises pour deux soirées aux Ostals pour cette saison 2026.

Distribution

– Emmanuel de Gouvello, guitare

– Christophe Azema, saxophone

– Daniel Solia, batterie

– Jean-Marie Frédéric, guitare

Histoire du groupe:

Piloté par le bassiste et compositeur Emmanuel de Gouvello, le groupe MEZCAL JAZZ UNIT est établi depuis 1986 aux alentours de Montpellier.

Il joue une musique de création, métissée en prise avec son époque. Le mot jazz est à prendre ici dans son sens le plus large, dans tout ce qu’il implique d’esprit d’ouverture, de non-conformisme, d’intégration d’autres courants musicaux, de terrain d’aventures…

La musique se caractérise par le tempérament méditerranéen de ses musiciens, des réminiscences de mélodies traditionnelles, une attirance non dissimulée pour l’Orient, une énergie rock, un humour vital, un mélange d’émotions retenues et de débordements généreux.

MEZCAL est un groupe de scène. Sa musique est vivante, basée sur le plaisir et la communion entre les musiciens. Au delà de la technique affirmée du groupe, des qualités des musiciens et des thèmes, ce quartet a le pouvoir de faire partager une émotion rare et pourtant si indispensable: la complicité avec le public.

MEZCAL a effectué des tournées de concerts dans de nombreux pays, dont la France, l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie, la Biélorussie, l’Azerbaïdjan, la Roumanie, la Hongrie, la Moldavie, la Russie, l’Ukraine, mais aussi le Burkina Faso, le Maroc, le Nigeria, l’Inde, le Cambodge, le Laos, le Vietnam ou les U.S.A, le Salvador, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala.

De ces voyages et rencontres à l’étranger sont nées plusieurs créations originales avec des musiciens d’Europe de l’est, asiatiques, indiens ou africains. .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80 hello@lesostals.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The cosmopolitan quartet Mezcal Jazz Unit returns to the Ostals for two evenings of jazz, world influences and Mediterranean energy.

L’événement JAZZ AUX OSTALS MEZCAL JAZZ UNIT Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34