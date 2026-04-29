BHLM : les bibliothèques Agustina Bessa-Luís et Jean d’Ormesson hors les murs ! Parc Monceau Paris
BHLM : les bibliothèques Agustina Bessa-Luís et Jean d’Ormesson hors les murs ! Parc Monceau Paris jeudi 2 juillet 2026.
Retrouvez vos bibliothécaires pour des instants de lecture et de détente au parc ! Albums, imagiers, documentaires, magazines, bandes dessinées et plus encore attendent petits et grands tous les jeudis du mois de juillet.
Rendez-vous au Parc Monceau, allée comtesse de Ségur, tous les jeudis du 2 au 30 juillet 2026, de 10H à 11H30 !
Attention, annulation en cas de pluie ou de canicule.
En juillet, les bibliothèques Agustina Bessa-Luís et Jean d’Ormesson vous donnent rendez-vous au Parc Monceau !
Du jeudi 02 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :
jeudi
de 10h00 à 11h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-30T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T10:00:00+02:00_2026-07-02T11:30:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T11:30:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T11:30:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T11:30:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T11:30:00+02:00
Parc Monceau 35, boulevard de Courcelles 75008 allée Comtesse de SégurParis
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