La taille en vert des pommiers et poiriers en cordon Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

jeudi 2 juillet 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS

Informations pratiques

Un atelier pratique dans le potager de Bercy pour découvrir les techniques de taille adaptées à la saison, en suivant les bons conseils d’une spécialiste Myriam Germain de l’association « les croqueurs de pommes ».

Apprenez à tailler et entretenir vos fruitiers en cordon, pour optimiser vos récoltes et déguster des fruits délicieux !

Le jeudi 02 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Inscription en ligne

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-02T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T10:30:00+02:00_2026-07-02T12:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

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