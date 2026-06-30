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La taille en vert des pommiers et poiriers en cordon Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

jeudi 2 juillet 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS

La taille en vert des pommiers et poiriers en cordon Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Lieu
Maison du Jardinage et du Compostage
Adresse
41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy
Ville
75012 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>Inscription en ligne </p>

Un atelier pratique dans le potager de Bercy pour découvrir les techniques de taille adaptées à la saison, en suivant les bons conseils d’une spécialiste Myriam Germain de l’association «  les croqueurs de pommes ».

Apprenez à tailler et entretenir vos fruitiers en cordon, pour optimiser vos récoltes et déguster des fruits délicieux !
Le jeudi 02 juillet 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit

Inscription en ligne 

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-02T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T10:30:00+02:00_2026-07-02T12:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy  75012 PARIS
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