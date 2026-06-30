La taille en vert des pommiers et poiriers en cordon Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
jeudi 2 juillet 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS
Informations pratiques
Un atelier pratique dans le potager de Bercy pour découvrir les techniques de taille adaptées à la saison, en suivant les bons conseils d’une spécialiste Myriam Germain de l’association « les croqueurs de pommes ».
Apprenez à tailler et entretenir vos fruitiers en cordon, pour optimiser vos récoltes et déguster des fruits délicieux !
Le jeudi 02 juillet 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Inscription en ligne
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-02T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T10:30:00+02:00_2026-07-02T12:00:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
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