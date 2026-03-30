Paris Sportives : Gym douce par l’association ARTAXE Jardin Clara Zetkin Paris

L’association Artaxe propose des séances de gym douce spécialement conçues pour les femmes adultes. Ces ateliers permettent de travailler la respiration, la mobilité articulaire, l’équilibre et le renforcement léger, dans une ambiance apaisante et accessible à toutes. Idéal pour rester active tout en prenant soin de soi pendant la période estivale.

Jour et horaires :

Du 2 juillet au 30 juillet, tous les jeudis matin Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Profiter du cadre verdoyant du jardin Clara Zetkin pour pratiquer la gym douce est une façon idéale de concilier bien-être physique et plaisir du plein air. La gym douce est particulièrement bénéfique car elle privilégie le placement du corps, la respiration et la mobilité articulaire sans impact violent, ce qui est parfait pour se tonifier tout en restant au frais sous les arbres en juillet.

Du jeudi 02 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :

jeudi

de 10h00 à 11h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-30T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T10:00:00+02:00_2026-07-02T11:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T11:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T11:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T11:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T11:00:00+02:00

Jardin Clara Zetkin 21, avenue Boutroux 75013 Paris

+33749743597 artaxe.events@gmail.com



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