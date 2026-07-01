Rendez-vous au jardin ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Informations pratiques

Au programme : entretenir le potager, faire de la taille, préparer les semis, entretenir les plantes d’intérieur, découvrir les outils et les techniques de jardinage.

Nous vous conseillons de venir avec une tenue adaptée au jardinage et à la météo, et d’apporter vos gants.

Nos ateliers pratiques de jardinage ont lieu le premier dimanche du mois de 11h00 à 12h30, et l’été, tous les jeudisde 9h30 à 11h30.

En cas de météo pluvieuse, l’atelier se déroulera à l’abri.

Le jeudi 30 juillet : entre 10h45 et 11h30, l‘atelier se poursuivra sur le compostage avec DM compost.

Venez participer au jardinage de saison au potager à vocation expérimental et démonstratif de Bercy, ou bien dans la serre de l’équipement, à travers une découverte des travaux de saisons.

Le dimanche 05 juillet 2026

de 11h00 à 12h30

Le jeudi 30 juillet 2026

de 09h30 à 11h30

Le jeudi 23 juillet 2026

de 09h30 à 11h30

Le jeudi 02 juillet 2026

de 09h30 à 11h30

Le jeudi 09 juillet 2026

de 09h30 à 11h30

Le jeudi 16 juillet 2026

de 09h30 à 11h30

gratuit

Inscription en ligne obligatoire

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T12:30:00+02:00

fin : 2026-07-30T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T09:30:00+02:00_2026-07-02T11:30:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T12:30:00+02:00;2026-07-09T09:30:00+02:00_2026-07-09T11:30:00+02:00;2026-07-16T09:30:00+02:00_2026-07-16T11:30:00+02:00;2026-07-23T09:30:00+02:00_2026-07-23T11:30:00+02:00;2026-07-30T09:30:00+02:00_2026-07-30T11:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



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