Bibliothèques hors les murs 2026 / Bibliothèque Charlotte Delbo Square Louvois PARIS

Du 1er au 31 juillet, les bibliothécaires vous donnent rendez-vous dans le square avec des livres, des magazines, etc. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

N’hésitez pas à venir nous y retrouver les mercredis et vendredis de 10 h à 12 h.

(Attention : les séances peuvent être annulées en cas de météo défavorable).

C’est l’été ! : rendez-vous au square Louvois (69 bis rue de Richelieu, 75002) pour partager des moments de lecture avec la bibliothèque Charlotte Delbo.

Du mercredi 01 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

mercredi, vendredi

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-31T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T10:00:00+02:00_2026-07-01T12:00:00+02:00;2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T12:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T12:00:00+02:00

Square Louvois 69 bis rue de Richelieu 75002 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-charlotte-delbo-1664 +33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo



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