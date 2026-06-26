Café des mamans – Paris 11 ESPACE SOON Paris
Café des mamans – Paris 11 ESPACE SOON Paris mercredi 1 juillet 2026.
Tu es maman récemment, ou depuis un peu plus longtemps, et tu as envie d’un moment rien que pour toi, entourée de femmes qui vivent la même aventure que toi ? Alors tu es la bienvenue au Café des Mamans chez Soon !
Rejoins-nous pour un temps doux et convivial autour d’un café, d’un thé et de petites douceurs, dans un espace pensé pour te faire du bien. Ici, on échange, on souffle, on partage… en toute simplicité et sans jugement. Les bébés sont évidemment les bienvenus !
Ce Café des Mamans est pensé comme :
- Un moment pour créer du lien, se sentir soutenue et rompre l’isolement.
- Un lieu où tu peux parler de tout : fatigue, questions, joies, doutes, petits défis du quotidien…
Que tu viennes pour discuter, écouter, rire, ou juste sortir un peu de chez toi : la porte de Soon t’est ouverte.
Un moment convivial pour partager entre futures et jeunes mamans.
Le mercredi 01 juillet 2026
de 10h00 à 10h30
gratuit
Entrée libre sur inscription car places limitées
Public tout-petits et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T13:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T10:00:00+02:00_2026-07-01T10:30:00+02:00
ESPACE SOON 19 rue Saint-Ambroise 75011 Paris
https://espace-soon.fr/cafe-des-mamans +33183814360 hello@espace-soon.fr
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