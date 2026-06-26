Au pays des galles Maison Paris Nature Paris
Au pays des galles Maison Paris Nature Paris mercredi 1 juillet 2026.
Rendez-vous devant l’entrée principale du Parc Floral de Paris, côté esplanade du château.
Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Sortie]
Parcourez le Parc Floral de Paris avec Catherine Abduqawi naturaliste amatrice, et découvrez les galles, leur formation, leur diversité et la variété de leurs plantes hôtes.
Le mercredi 01 juillet 2026
de 09h30 à 11h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T12:30:00+02:00
fin : 2026-07-01T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T09:30:00+02:00_2026-07-01T11:30:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite
Afficher la carte du lieu Maison Paris Nature et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Super Matinale Piscine Didot Piscine Didot PARIS 26 juin 2026
- Journée au domaine départemental de Sceaux et/ou visite du château Station Denfert-Rochereau (RER B) ou Entrée du Chateau à Sceaux Paris 26 juin 2026
- Chantier maraicher La Ferme de Paris PARIS 26 juin 2026
- Festival Solidays, Solidays, Paris 26 juin 2026
- Exposition Multiples & Signatures (Galerie 9e art-Paris) Galerie 9e art Paris 26 juin 2026