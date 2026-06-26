Au pays des galles Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous devant l’entrée principale du Parc Floral de Paris, côté esplanade du château.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Sortie]



Parcourez le Parc Floral de Paris avec Catherine Abduqawi naturaliste amatrice, et découvrez les galles, leur formation, leur diversité et la variété de leurs plantes hôtes.

Le mercredi 01 juillet 2026

de 09h30 à 11h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T12:30:00+02:00

fin : 2026-07-01T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T09:30:00+02:00_2026-07-01T11:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite



Afficher la carte du lieu Maison Paris Nature et trouvez le meilleur itinéraire

