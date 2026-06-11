Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona, Bibliothèque Cartailhac, Muséum de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona 5 décembre 2026 – 27 février 2027 Bibliothèque Cartailhac, Muséum de Toulouse Haute-Garonne

Bibliothèque Cartailhac ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h, accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T14:00:00+01:00 – 2026-12-05T18:00:00+01:00

Fin : 2027-02-27T14:00:00+01:00 – 2027-02-27T18:00:00+01:00

Exposition photographique multi-sites « Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona » du 05 décembre 2026 au 27 février 2027. Bibliothèque Emile Cartailhac

Pendant plus de 30 ans, le couple de chercheurs Simona Kossak et Lech Wilczek a vécu au cœur de la forêt primaire de Białowieża en Pologne, dans le pavillon forestier « Dziedzinka », sans eau courante ni électricité. Entourés d’une faune fascinante qu’ils considéraient comme leur famille, dans ce lieu préservé de l’activité humaine, le duo s’est photographié au fil des saisons en dévoilant un monde peuplé d’arbres, de lumières et de symbioses animales.

Un huis clos au cœur de la forêt : une vie hors du commun, en marge des modes de vie conventionnels, et une complicité unique avec les animaux, font exister cette possibilité d’un autre rapport au vivant. La forêt, être à part entière, devient le théâtre mystérieux de récits fantastiques.

Une exposition qui permet de découvrir pour la première fois en France l’œuvre photographique de Lech Wilczek et Simona Kossak.

Bibliothèque Cartailhac, Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie

Exposition photographique multi-sites « Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona » du 05 décembre 2026 au 27 février 2027. Bibliothèque Emile Cartailhac

© Lech Wilczek, courtesy of Ida Matysek