Białowieża, La forêt vivante de Lech & Simona, Centre culturel Saint-Cyprien, Toulouse

Informations pratiques

Białowieża, La forêt vivante de Lech & Simona 4 décembre 2026 – 25 février 2027 Centre culturel Saint-Cyprien Haute-Garonne

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T18:30:00+01:00 – 2026-12-04T20:00:00+01:00

Fin : 2027-02-25T13:30:00+01:00 – 2027-02-25T18:30:00+01:00

Pendant plus de 30 ans, le couple de chercheurs Simona Kossak et Lech Wilczek a vécu au cœur de la forêt primaire de Białowieża en Pologne, dans le pavillon forestier « Dziedzinka », sans eau courante ni électricité.

Entourés d’une faune fascinante qu’ils considéraient comme leur famille, dans ce lieu préservé de l’activité humaine, le duo s’est photographié au fil des saisons en dévoilant un monde peuplé d’arbres, de lumières et de symbioses animales.

Un huis clos au coeur de la forêt : une vie hors du commun, en marge des modes de vie conventionnels, et une complicité unique avec les animaux, font exister cette possibilité d’un autre rapport au vivant. La forêt, être à part entière, devient théâtre mystérieux de récits oniriques.

Une exposition multi-sites qui permet de découvrir pour la première fois en France l’oeuvre photographique de Lech Wilczek et Simona Kossak.

D’après un projet éditorial de Lia Pradal (éditions Païen)

Fonds Lech Wilczek avec l’autorisation d’Ida Matysek

Commissariat d’exposition : Lia Pradal, Ingrid Coumes-Marquet

Lieux d’exposition : Centre culturel Saint-Cyprien, bibliothèque Emile Cartailhac du Muséum, Jardin Royal, berges de la Garonne.

Vernissage vendredi 4 décembre à 18h30

Centre culturel Saint-Cyprien 56 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0561222777 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-saint-cyprien https://www.facebook.com/CentreculturelSaintCyprien;https://www.instagram.com/centreculturelsaintcyprien/ Equipement culturel de la ville de Toulouse, le centre culturel Saint-Cyprien, situé au cœur du quartier dynamique éponyme, œuvre depuis plus de 40 ans pour un accès large et inclusif à la culture, en favorisant la rencontre entre les artistes, les œuvres et les publics.

Sa programmation pluridisciplinaire – expositions, spectacles et pratique artistique (photographie, danse, arts plastiques) – conjugue exigence artistique et ouverture, et s’adresse à des publics de tous horizons. Metro ligne A station Saint-Cyprien République

Bus ligne 13, 14, 66

Parking Saint-Cyprien République

Stations VéloToulouse à proximité

Pendant plus de 30 ans, le couple de chercheurs Simona Kossak et Lech Wilczek a vécu au cœur de la forêt primaire de Białowieża en Pologne, dans le pavillon forestier « Dziedzinka », sans eau ni ce …

© Lech Wilczek, courtesy of Ida Matysek