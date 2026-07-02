Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona, Jardin Royal de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona 5 décembre 2026 – 27 février 2027 Jardin Royal de Toulouse Haute-Garonne

visite libre sur l’espace public, gratuit et sans limite d’horaires, exposition installée sur les grilles d’entrée du Jardin Royal (rue Ozenne) du 5 décembre 2026 au 27 février 2027.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T00:00:00+01:00 – 2026-12-05T23:59:00+01:00

Fin : 2027-02-27T00:00:00+01:00 – 2027-02-27T23:59:00+01:00

Exposition photographique multi-sites « Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona » du 05 décembre 2026 au 27 février 2027. Jardin Royal.

Pendant plus de 30 ans, le couple de chercheurs Simona Kossak et Lech Wilczek a vécu au cœur de la forêt primaire de Białowieża en Pologne, dans le pavillon forestier « Dziedzinka », sans eau courante ni électricité. Entourés d’une faune fascinante qu’ils considéraient comme leur famille, dans ce lieu préservé de l’activité humaine, le duo s’est photographié au fil des saisons en dévoilant un monde peuplé d’arbres, de lumières et de symbioses animales.

Un huis clos au cœur de la forêt : une vie hors du commun, en marge des modes de vie conventionnels, et une complicité unique avec les animaux, font exister cette possibilité d’un autre rapport au vivant. La forêt, être à part entière, devient le théâtre mystérieux de récits fantastiques.

Une exposition qui permet de découvrir pour la première fois en France l’œuvre photographique de Lech Wilczek et Simona Kossak.

Jardin Royal de Toulouse rue ozenne, Toulouse Toulouse 31080 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 45 11 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Jardin Royal de Toulouse constitue le premier jardin public de la ville, créé en 1754 par Louis de Mondran. C’est un petit parc de 1,7 hectare, aménagé en jardin à l’anglaise au XIXᵉ siècle, connu pour son atmosphère calme, ses arbres remarquables et ses statues emblématiques. Il est relié au Grand Rond et au Jardin des Plantes par des passerelles piétonnes, formant un vaste ensemble de nature en plein cœur de Toulouse. Situé en face du Jardin Royal, le Muséum de Toulouse expose régulièrement des photographies sur les grilles d’entrée du Jardin. métro B arrêt Carmes, Bus 66 arrêt Jardin Royal, Bus 44 arrêt Jardin Royal, plusieurs parkings payants à proximité du Jardin Royal.

Exposition photographique multi-sites « Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona » du 05 décembre 2026 au 27 février 2027. Jardin Royal.

©Lech Wilczek, courtesy of Ida Matysek