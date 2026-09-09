Bib & Draw, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Bib & Draw Samedi 26 septembre, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

A la manière des Drink & Draw Bordeaux, l’espace Art & Image propose un rendez-vous aux dessinateur.trices amateur.trices confirmé.es ou simple curieux.ses pour dessiner à la bibliothèque avec une contrainte thématique.

Vous dessinerez en fonction du thème proposé qui vous sera dévoilé le jour même, vous aurez des livres pour vous inspirer et du matériel sera à votre disposition si besoin !

Drink&Draw Bordeaux

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 1,388 Followers, 274 Following, 58 Posts – See Instagram photos and videos from Drink & Draw Bordeaux (@drinkanddrawbordeaux) », « type »: « rich », « title »: « Drink & Draw Bordeaux (@drinkanddrawbordeaux) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/288794843_555828946055320_7580359023679879792_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=107&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=kYH7ofXYOboQ7kNvwHpTIeQ&_nc_oc=Ado0PTtukuwTyOF655Ou0qkAsBa2S5L-ne7rrZ0F1wnpdrLjjnPuwV9xhrVb82-3FQc&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_AQCj2DDfaQUv8l2ZD03EyJv2BPSuveXFaYad8LGChOVosA&oe=6A60D302 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/drinkanddrawbordeaux/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Un rendez-vous pour dessiner à la bibliothèque en toute convivialité ! dessin art

©DR