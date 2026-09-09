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Bib & Draw, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux

Bib & Draw, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Mériadeck
Adresse
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Bib & Draw Samedi 26 septembre, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

A la manière des Drink & Draw Bordeaux, l’espace Art & Image propose un rendez-vous aux dessinateur.trices amateur.trices confirmé.es ou simple curieux.ses pour dessiner à la bibliothèque avec une contrainte thématique.
Vous dessinerez en fonction du thème proposé qui vous sera dévoilé le jour même, vous aurez des livres pour vous inspirer et du matériel sera à votre disposition si besoin !

Drink&Draw Bordeaux

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Un rendez-vous pour dessiner à la bibliothèque en toute convivialité ! dessin art

©DR

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