Biben + STUCK – Hors Série + Mounia Nassangar Carré Saint-Médard-en-Jalles

Biben + STUCK – Hors Série + Mounia Nassangar Mardi 17 mars 2026, 20h30, 20h50 Carré Gironde

de 14 à 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T20:30:00 – 2026-03-17T20:50:00

Fin : 2026-03-17T20:50:00 – 2026-03-17T21:35:00

Biben – Carte blanche à Hamid Ben Mahi

Deux corps dialoguent, se cherchent, se heurtent. Biben – « portes » en arabe – entrouvre des mondes où vibrent joie, tendresse et tumulte, suggère des espaces traversés d’émotions. Dans un souffle hip hop viscéral, ce duo nous parle de ce qui se joue entre deux êtres, de la relation entre l’intime et le monde et aborde les relations entre l’Orient et l’Occident.

STUCK – Danse d’urgence

Dans sa première pièce en tant que chorégraphe, l’icône internationale du waacking Mounia Nassangar explore la capacité de la danse à prendre le relais d’une parole défaillante, quand les mots restent coincés (stuck, en anglais). Cette recherche fait directement écho à l’histoire du waacking, danse d’urgence et d’expression née d’une oppression, dont les cinq interprètes au plateau donnent chacune leur propre version, fortes de corps et d’histoires différentes. Elles dévoilent alors cette culture sous un angle subjectif et sensible. La chorégraphe d’Aya Nakamura, Mounia Nassangar, compose ici une pièce en cinq actes comme des plans séquences, inspirés du film Climax, de Gaspar Noé dans lequel elle a joué en 2018.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Une soirée dans 2 en 1 ! waaking danse

Le Kabuki