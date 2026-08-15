Biblio-Braderie à la Médiathèque A. Camus Rue Clavetière Marmande
mercredi 19 août 2026 · Rue Clavetière · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Biblio-Braderie à la Médiathèque A. Camus
Rue Clavetière Médiathèque Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Biblio-Braderie à la Médiathèque A. Camus
Comme chaque année, la médiathèque désherbe une partie de ses collections pour faire place aux nouveautés. L’occasion de faire plaisir ou de se faire plaisir à tout petits prix !
Bandes-dessinées
Mangas
Documentaires
Romans
Musique
Revues pour enfants et adultes
Les fonds collectés serviront à l’achat de nouveaux documents pour le public. .
Rue Clavetière Médiathèque Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
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English : Biblio-Braderie à la Médiathèque A. Camus
Biblio-Braderie at the Médiathèque A. Camus
L’événement Biblio-Braderie à la Médiathèque A. Camus Marmande a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Val de Garonne
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