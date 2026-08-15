Biblio-Braderie à la Médiathèque A. Camus Rue Clavetière Marmande

Informations pratiques

Marmande

Biblio-Braderie à la Médiathèque A. Camus

Rue Clavetière Médiathèque Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Biblio-Braderie à la Médiathèque A. Camus

Comme chaque année, la médiathèque désherbe une partie de ses collections pour faire place aux nouveautés. L’occasion de faire plaisir ou de se faire plaisir à tout petits prix !

Bandes-dessinées

Mangas

Documentaires

Romans

Musique

Revues pour enfants et adultes

Les fonds collectés serviront à l’achat de nouveaux documents pour le public. .

Rue Clavetière Médiathèque Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

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English : Biblio-Braderie à la Médiathèque A. Camus

Biblio-Braderie at the Médiathèque A. Camus

L’événement Biblio-Braderie à la Médiathèque A. Camus Marmande a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Val de Garonne