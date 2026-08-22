Biblio Zen Rencontre d’auteur L hypersensibililté Ludo Bibliothèque Ondres

Informations pratiques

Ondres

Biblio Zen Rencontre d’auteur L hypersensibililté

Ludo Bibliothèque 211 Chemin de tambourin Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-02 19:30:00

Date(s) :

2026-10-02

À l’occasion de la parution de son livre Hypersensible anxieux, hypersensible heureux, Emma Millet, auteur et coach littéraire et mentale spécialisée dans l’accompagnement des personnes hypersensibles et anxieuses depuis plus de 10 ans, présentera son ouvrage et partagera des clés pour mieux comprendre l’hypersensibilité, apaiser les inquiétudes et les tempêtes émotionnelles, et gérer les crises d’angoisse. Une rencontre destinée aux adultes et aux parents souhaitant retrouver confiance et sérénité.

Adulte, ado, sur inscription. RDV de 18h30 à 19h30. .

Ludo Bibliothèque 211 Chemin de tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Biblio Zen Rencontre d’auteur L hypersensibililté

L’événement Biblio Zen Rencontre d’auteur L hypersensibililté Ondres a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx