Informations pratiques

Ondres

Biblio Zen « Voyage sonore »

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Fermez les yeux, écoutez, ressentez… le voyage commence

Venez découvrir cette pratique de bien être qui utilise des sons thérapeutiques et des vibrations pour vous amener vers un état profond de relaxation et de lâcher prise.

Animé par Benjamin Farrugia de Une voie pour soi.

Adultes, ados, sur inscription.

RDV à 18h. Durée 1h. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Biblio Zen « Voyage sonore »

L’événement Biblio Zen « Voyage sonore » Ondres a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Seignanx