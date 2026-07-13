Biblio Zen « Voyage sonore » Ludo bibliothèque Ondres Ondres
vendredi 17 juillet 2026 · Ludo bibliothèque Ondres · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Biblio Zen « Voyage sonore »
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Fermez les yeux, écoutez, ressentez… le voyage commence
Venez découvrir cette pratique de bien être qui utilise des sons thérapeutiques et des vibrations pour vous amener vers un état profond de relaxation et de lâcher prise.
Animé par Benjamin Farrugia de Une voie pour soi.
Adultes, ados, sur inscription.
RDV à 18h. Durée 1h. .
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Biblio Zen « Voyage sonore »
L’événement Biblio Zen « Voyage sonore » Ondres a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Seignanx
À voir aussi à Ondres (Landes)
- Courses de vaches landaises Stade de rugby Ondres 13 juillet 2026
- Lecture d’albums Partir en livre Nos petits et grands héros Ludo bibliothèque Ondres Ondres 17 juillet 2026
- Concert à la guinguette | BLOUZOUKI JAUCO Ondres 17 juillet 2026
- Concert à la guinguette | NO ONE’S JAUCO Ondres 18 juillet 2026
- Courses de vaches landaises Stade de rugby Ondres 20 juillet 2026