Concert à la guinguette | NO ONE’S JAUCO Ondres
samedi 18 juillet 2026 · JAUCO · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Concert à la guinguette | NO ONE’S
JAUCO 63 Promenade de l’Océan Ondres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez écouter un concert ambiance pop/rock les pieds dans le sable, face à l’océan en dégustant quelques tapas.
Début du concert à 20h. Gratuit.
En cas de mauvais temps le concert peut être annulé ou reporté. .
JAUCO 63 Promenade de l’Océan Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 68 86 05
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English : Concert à la guinguette | NO ONE’S
L’événement Concert à la guinguette | NO ONE’S Ondres a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Seignanx
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