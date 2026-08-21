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BIBLIO’FILS, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

jeudi 29 octobre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch

BIBLIO’FILS, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne
Adresse
12 place Saluste du Bartas 32000 Auch
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
sur inscription (crochet : 4 personnes - tricot : 6 personnes)

BIBLIO’FILS Jeudi 29 octobre, 14h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

sur inscription (crochet : 4 personnes – tricot : 6 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-29T14:30:00+01:00 – 2026-10-29T16:30:00+01:00
Fin : 2026-10-29T14:30:00+01:00 – 2026-10-29T16:30:00+01:00

Débutants, experts, chacun·e est bienvenu·e pour un moment de convivialité et d’échange de savoirs. Préparez vos fils, vos laines, aiguilles et crochets et rejoignez-nous !

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Préparez vos fils, vos laines, aiguilles et crochets et rejoignez-nous !

libre

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