BIBLIO’FILS, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

BIBLIO’FILS Jeudi 29 octobre, 14h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

sur inscription (crochet : 4 personnes – tricot : 6 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T14:30:00+01:00 – 2026-10-29T16:30:00+01:00

Fin : 2026-10-29T14:30:00+01:00 – 2026-10-29T16:30:00+01:00

Débutants, experts, chacun·e est bienvenu·e pour un moment de convivialité et d’échange de savoirs. Préparez vos fils, vos laines, aiguilles et crochets et rejoignez-nous !

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]

Préparez vos fils, vos laines, aiguilles et crochets et rejoignez-nous !

libre