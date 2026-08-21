BIBLIO’FILS, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch
jeudi 29 octobre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch
Informations pratiques
BIBLIO’FILS Jeudi 29 octobre, 14h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers
sur inscription (crochet : 4 personnes – tricot : 6 personnes)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-29T14:30:00+01:00 – 2026-10-29T16:30:00+01:00
Fin : 2026-10-29T14:30:00+01:00 – 2026-10-29T16:30:00+01:00
Débutants, experts, chacun·e est bienvenu·e pour un moment de convivialité et d’échange de savoirs. Préparez vos fils, vos laines, aiguilles et crochets et rejoignez-nous !
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]
Préparez vos fils, vos laines, aiguilles et crochets et rejoignez-nous !
libre
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