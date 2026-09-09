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Biblio’musée : Le musée idéal, musée des Beaux-Arts, Marseille

mardi 20 octobre 2026 · musée des Beaux-Arts · Marseille

Biblio’musée : Le musée idéal, musée des Beaux-Arts, Marseille

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Lieu
musée des Beaux-Arts
Adresse
Palais Longchamp 13004 Marseille
Ville
13004 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Biblio’musée : Le musée idéal Mardi 20 octobre, 10h00 musée des Beaux-Arts Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T11:30:00+02:00

Invitation à découvrir le musée autrement. Les bibliothécaires des Cinq Avenues vous convient à un temps de lecture dans les salles du musée des Beaux-Arts, suivi d’un atelier Pop-up à la création d’un « musée idéal » d’après l’album Le grand livre des musées d’Eva Bensard. Association parfaite entre peintures, sculptures et lectures !

Pour les enfants à partir de 6 ans et leurs parents.
Musée des Beaux-Arts/Palais Longchamps, Aile gauche

musée des Beaux-Arts Palais Longchamp 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 50 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille

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