Bibliothèque de Bègles, Bibliothèque municipale, Bègles
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Bègles
Informations pratiques
Bibliothèque de Bègles Samedi 19 septembre, 10h30 Bibliothèque municipale Gironde
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Envie de lire
Chaque année l’équipe de la Bibliothèque Municipale sélectionne pour les lectrices et lecteurs des ouvrages, à emprunter gratuitement, autour de la thématique du patrimoine.
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