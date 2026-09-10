Bibliothèque de Bègles, Bibliothèque municipale, Bègles

Informations pratiques

Bibliothèque de Bègles Samedi 19 septembre, 10h30 Bibliothèque municipale Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Envie de lire

Chaque année l’équipe de la Bibliothèque Municipale sélectionne pour les lectrices et lecteurs des ouvrages, à emprunter gratuitement, autour de la thématique du patrimoine.

Bibliothèque municipale 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 49 54 81

Sélection d’ouvrages à la Bibliothèque de Bègles. livres ouvrages

©