UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bègles

Bibliothèque de Bègles, Bibliothèque municipale, Bègles

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Bègles

Bibliothèque de Bègles, Bibliothèque municipale, Bègles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale
Adresse
58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles
Ville
33130 Bègles
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Bibliothèque de Bègles Samedi 19 septembre, 10h30 Bibliothèque municipale Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Envie de lire

Chaque année l’équipe de la Bibliothèque Municipale sélectionne pour les lectrices et lecteurs des ouvrages, à emprunter gratuitement, autour de la thématique du patrimoine.

Bibliothèque municipale 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 49 54 81
Sélection d’ouvrages à la Bibliothèque de Bègles. livres ouvrages

©

À voir aussi à Bègles (Gironde)