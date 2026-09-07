Festival PLAY IT AGAIN !, Cinéma La Lanterne, Bègles

Informations pratiques

Festival PLAY IT AGAIN ! 17 – 27 septembre Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T22:59:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T23:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre : « Kill Bill : The whole bloody affair » – La version intégrale du film culte de Quentin Tarentino. Quiz sur les héroïnes au cinéma avant le film, entracte sucré entre les 2 parties.

Jeudi 24 septembre : « Sans toit ni loi »,de Agnès Varda. Le film sera présenté par l’une des bénévoles de la Lanterne, et proposé avec un sous-titrage sourd et malentendant, et en audiodescription pour les personnes malvoyantes.

Vendredi 25 septembre : « Apocalypse now – final cut » de Francis Ford Coppola. Le film sera présenté par l’une des bénévoles de la Lanterne

Dimanche 27 septembre : « Le Goût des autres » de Agnès Jaoui. Le film sera présenté par l’une des bénévoles de la Lanterne, et proposé avec un sous-titrage sourd et malentendant, et en audiodescription pour les personnes malvoyantes.

Tout au long du festival : diffusion du film « James et la pêche géante » pour le jeune public.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/ »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 15 et H

Du 17 au 27 septembre, le festival Play It Again ! propose de (re)découvrir sur grand écran une sélection de films de répertoire : 5 grands classiques du cinéma et perles rares en versions restaurées cinéma bègles

La Lanterne