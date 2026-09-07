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Festival PLAY IT AGAIN !, Cinéma La Lanterne, Bègles

jeudi 17 septembre 2026 · Cinéma La Lanterne · Bègles

Festival PLAY IT AGAIN !, Cinéma La Lanterne, Bègles

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Cinéma La Lanterne
Adresse
151 boulevard Albert 1er
Ville
33130 Bègles
Département
Gironde
Tarif
Tarifs habituels

Festival PLAY IT AGAIN ! 17 – 27 septembre Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T22:59:00+02:00
Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T23:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre : « Kill Bill : The whole bloody affair » – La version intégrale du film culte de Quentin Tarentino. Quiz sur les héroïnes au cinéma avant le film, entracte sucré entre les 2 parties.

Jeudi 24 septembre : « Sans toit ni loi »,de Agnès Varda. Le film sera présenté par l’une des bénévoles de la Lanterne, et proposé avec un sous-titrage sourd et malentendant, et en audiodescription pour les personnes malvoyantes.

Vendredi 25 septembre : « Apocalypse now – final cut » de Francis Ford Coppola. Le film sera présenté par l’une des bénévoles de la Lanterne

Dimanche 27 septembre : « Le Goût des autres » de Agnès Jaoui. Le film sera présenté par l’une des bénévoles de la Lanterne, et proposé avec un sous-titrage sourd et malentendant, et en audiodescription pour les personnes malvoyantes.

Tout au long du festival : diffusion du film « James et la pêche géante » pour le jeune public.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/ »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 15 et H
Du 17 au 27 septembre, le festival Play It Again ! propose de (re)découvrir sur grand écran une sélection de films de répertoire : 5 grands classiques du cinéma et perles rares en versions restaurées cinéma bègles

La Lanterne

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