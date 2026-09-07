Cycle Tous en Scène : Priscilla Folle du Désert, Cinéma La Lanterne, Bègles

Informations pratiques

Cycle Tous en Scène : Priscilla Folle du Désert Dimanche 13 septembre, 18h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T20:00:00+02:00

Les films des cycles patrimoines sont programmés et présentés par les bénévoles du cinéma.

Le film : Priscilla Folle du Désert (1994)

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, et Bernadette, une transsexuelle, doivent se produire à l’autre bout du pays. Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus s’étend le désert, immense et aride. Les trois amis ne se laissent pas décourager. Ils achètent un bus, qu’ils baptisent » Priscilla « , et foncent à tombeau ouvert sur les pistes sablonneuses.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://begleslalanterne.cine.boutique/?tab=soon »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 15 et H

Lancement du nouveau cycle de films de patrimoine, dédié ce semestre à la scène au cinéma ! Le film sera précédé d’un quiz pour découvrir tous les films du cycle. ciné cinéma

La Lanterne