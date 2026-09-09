Lever de rideau de la Ville de Bègles, Cinéma La Lanterne, Bègles

Informations pratiques

Lever de rideau de la Ville de Bègles Mercredi 9 septembre, 19h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T19:00:00+02:00 – 2026-09-09T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-09T19:00:00+02:00 – 2026-09-09T22:30:00+02:00

La compagnie Entresols a été invitée pour une carte blanche artistique.

Au programme :

– Présentation des temps forts culturels par la journaliste Raphaëlle Orenbuch

– Bal participatif

– Ciné dansé

– Temps convivial avec buvette par La Lanterne et petite restauration par Dam aux fourneaux.

Cette soirée est l’occasion de découvrir la richesse et la diversité des propositions culturelles à Bègles : spectacles, concerts, festivals, expositions, rencontres et événements à venir tout au long de l’année.

Entrée libre, ouvert à toutes et tous.

Renseignements auprès du service vie culturelle : 05 56 49 95 94 ou culture@mairie-begles.fr

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-begles.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@mairie-begles.fr »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 15 et H

La ville de Bègles vous invite à retrouver les associations et structures municipales culturelles publiques pour un lever de rideau sur leurs saisons culturelles 2026-2027. ciné cinéma

La Lanterne