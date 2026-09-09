Lever de rideau, Cinéma La Lanterne, Bègles

Informations pratiques

Lever de rideau Mercredi 9 septembre, 19h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T19:00:00+02:00 – 2026-09-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T19:00:00+02:00 – 2026-09-09T22:00:00+02:00

La Ville de Bègles vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale autour de la culture béglaise !

Le mercredi 9 septembre 2026, le cinéma La Lanterne accueillera la nouvelle édition du Lever de rideau, un temps fort dédié à la présentation des saisons culturelles municipales et associatives.

Au programme :

• Une présentation des temps forts culturels 2026-2027 par la journaliste Raphaelle Orenbuch

• Une carte blanche à la Compagnie Entresols avec un ciné-dansé et un bal participatif

• Un temps convivial avec buvette par le Cinéma la Lanterne et petite restauration par Dam aux fourneaux | food truck cuisine végétale à bordeaux | Bordeaux, France

Cette soirée sera l’occasion de découvrir la richesse et la diversité des propositions culturelles à Bègles : spectacles, concerts, festivals, expositions, rencontres et événements à venir tout au long de l’année.

Avec Les Nouveaux Rendez-vous des Terres Neuves, le FIFAAC, la Compagnie Iqonapia, Slowfest, l’Amicale Laïque de Bègles, l’Atelier Carbet, le Levain, Balterno, Evad’, la compagnie Entresols, la Licoeur, la Lanterne, Larsene, Saxalf, Objectif33, le centre social et culturel de l’Estey, le service vie culturelle et l’ensemble de ses entités la Bibliothèque, le Musée de la Création Franche, la Maison Municipale de la Musique et la CitéCirque.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Renseignements au 05 56 49 95 94 (pas de réservations)

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er 33130 Bègles Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 94 »}]

Présentation des saisons culturelles béglaises 26-27 culture