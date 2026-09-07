Les 20 ans de la piscine Les Bains, Piscine Les Bains, Bègles

Informations pratiques

Les 20 ans de la piscine Les Bains 18 – 20 septembre Piscine Les Bains Gironde

Concert – Vendredi 18 – de 18h à 01h – Entrée gratuite dans la limite des places disponibles / Visites de la piscine sur inscription – Samedi 19 à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h – Dimanche 20 à 10h30 et 11h30 – Réservation au 56 85 86 39 – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Les 20 ans de la piscine Les Bains

A l’occasion des 20 ans de la rénovation de la piscine Les Bains, la ville de Bègles vous invite à vivre une soirée festive, culturelle et conviviable imaginée par l’association Slowfest et le service Vie sportive. Cet événement gratuit transformera la piscine Les Bains et ses abords en un véritable espace de découvertes et de rencontres. Musique, performances visuelles et animations aquatiques rythmeront cette soirée anniversaire ouverte à toutes et tous.

Piscine Les Bains 14 rue Carnot, 33130 Bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 85 86 39 http://www.mairie-begles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 85 86 39 »}] Officiellement inaugurée le 4 décembre 1932, la piscine couverte / bain-douches de la commune de Bègles illustre parfaitement le contexte des années trente, qui ont vu le développement des architectures sportives, symboles d’une nouvelle signification culturelle du corps.

Aujourd’hui un lieu incontournable, mêlant modernité des infrastructures et architecture Art déco, Les Bains proposent un nouveau bassin, un espace détente (hammam), un patio et jardin, un espace restauration, le tout baigné par la lumière naturelle de la façade vitrée et une toiture en shed. Le bâtiment a été classé en 1932 à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Soirée festive, culturelle et conviviable. visite Dj set

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