Bibliothèque Hors les Murs avec le Pari’s des Faubourgs Médiathèque Françoise Sagan Paris
Bibliothèque Hors les Murs avec le Pari’s des Faubourgs Médiathèque Françoise Sagan Paris mardi 9 juin 2026.
Rendez-vous sur l’aire de jeu en face du Pari’s des Faubourgs pour une fin d’après-midi de jeux et de lectures !
Informations pratiques
Le mardi 9 juin de 16h à 18h
Entrée libre
Venez jouer et écouter des histoires avec nous !
Le mardi 09 juin 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-09T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T16:00:00+02:00_2026-06-09T18:00:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
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