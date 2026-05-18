Bibliothèque Hors les Murs avec le Pari’s des Faubourgs Médiathèque Françoise Sagan Paris

Rendez-vous sur l’aire de jeu en face du Pari’s des Faubourgs pour une fin d’après-midi de jeux et de lectures !

Informations pratiques

Le mardi 9 juin de 16h à 18h

Entrée libre

Venez jouer et écouter des histoires avec nous !

Le mardi 09 juin 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-09T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T16:00:00+02:00_2026-06-09T18:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



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