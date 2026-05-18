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Bibliothèque Hors les Murs avec le Pari’s des Faubourgs Médiathèque Françoise Sagan Paris

Bibliothèque Hors les Murs avec le Pari’s des Faubourgs Médiathèque Françoise Sagan Paris

Bibliothèque Hors les Murs avec le Pari’s des Faubourgs Médiathèque Françoise Sagan Paris mardi 9 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Françoise Sagan

Adresse : 8 rue Léon Schwartzenberg

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Rendez-vous sur l’aire de jeu en face du Pari’s des Faubourgs pour une fin d’après-midi de jeux et de lectures !

Informations pratiques

Le mardi 9 juin de 16h à 18h

Entrée libre

Venez jouer et écouter des histoires avec nous !
Le mardi 09 juin 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-09T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T16:00:00+02:00_2026-06-09T18:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg  75010 Paris
mediatheque.francoise-sagan@paris.fr


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