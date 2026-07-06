Bibliothèque Hors les Murs – Médiathèque Françoise Sagan Médiathèque Françoise Sagan Paris
mardi 7 juillet 2026 · Médiathèque Françoise Sagan · Paris
Informations pratiques
C’est l’été, la médiathèque se met au vert à l’occasion des Bibliothèques Hors les Murs estivales !
Chaque mardi de juillet de 10h à 12h, les bibliothécaires et l’association L.I.R.E. vous donnent rendez-vous au jardin Villemin pour offrir aux enfants des histoires à volonté. Venez partager des moments de lectures de contes, d’albums et de kamishibaï.
Informations pratiques
Les 7, 21, 28 juillet
De 10h à 12h00
Attention :ces rendez-vous sont soumis aux conditions météorologiques et peuvent être annulés en cas de forte pluie ou de canicule.
Venez lire ou écouter des histoires au jardin Villemin !
Le mardi 07 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le mardi 21 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le mardi 28 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit
Rendez-vous au Jardin Villemin
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-28T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T12:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T12:00:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T12:00:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan
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