Bibliothèque Hors les Murs – Médiathèque Françoise Sagan Médiathèque Françoise Sagan Paris

Informations pratiques

C’est l’été, la médiathèque se met au vert à l’occasion des Bibliothèques Hors les Murs estivales !

Chaque mardi de juillet de 10h à 12h, les bibliothécaires et l’association L.I.R.E. vous donnent rendez-vous au jardin Villemin pour offrir aux enfants des histoires à volonté. Venez partager des moments de lectures de contes, d’albums et de kamishibaï.

Informations pratiques

Les 7, 21, 28 juillet

De 10h à 12h00

Attention :ces rendez-vous sont soumis aux conditions météorologiques et peuvent être annulés en cas de forte pluie ou de canicule.

Venez lire ou écouter des histoires au jardin Villemin !

Le mardi 07 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le mardi 21 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le mardi 28 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Rendez-vous au Jardin Villemin

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-28T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T12:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T12:00:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T12:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan



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