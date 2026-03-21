Bibliothèque Hors les Murs : Naguib Mahfouz (20e arrondissement) Parc de Belleville PARIS

Quoi de plus agréable qu’un moment de lecture en plein air confortablement installé dans l’herbe ?

L’équipe de la bibliothèque s’installera le mercredi matin au parc de Belleville avec une sélection d’albums, comptines, bandes dessinées, magazines, et bien d’autres choses encore.

N’hésitez pas à nous rejoindre, pour une moment de lecture agréable aux heures encore fraîches de la journée !

Cet été encore, retrouvez vos bibliothécaires préféré·es sur les pelouses du parc de Belleville, juste en face de la bibliothèque, pour deux heures de lecture. Rendez-vous chaque mercredi de 10h à 12h, du 8 juillet au 26 août, si le temps le permet !

Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 26 août 2026 :

mercredi

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00

Parc de Belleville 47 rue des Couronnes 75020 PARIS

+33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr



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