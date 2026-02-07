Pontarlier

Bibliothèque vivante Mémoires de Pontarlier

Médiathèque de Pontarlier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 16:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Organisé par la médiathèque de Pontarlier et l’Association Fortin.

À l’occasion d’une Bibliothèque vivante, l’Association Fortin vous permet de rencontrer des habitants qui ont vécu la libération de Pontarlier. Une rencontre rare entre générations. Tout public.

Entrée gratuite. Réservation conseillée. .

Médiathèque de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.fr

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English : Bibliothèque vivante Mémoires de Pontarlier

L’événement Bibliothèque vivante Mémoires de Pontarlier Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS