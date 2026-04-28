Bibliothèques en scène Concert Angatchalo Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg
Bibliothèques en scène Concert Angatchalo Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg jeudi 18 juin 2026.
Phalsbourg
Bibliothèques en scène Concert Angatchalo
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-18 20:00:00
fin : 2026-06-18 22:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Angatchalo vous propose une croisière musicale sur les eaux mélangées du Gange et du Niger, une assiette de mafé dans une main et un verre de tchaï dans l’autre.
Face à l’étonnant mariage de cordes du kamalé n’goni d’Afrique de l’Ouest et du sitar indien, flûtes et chants soufflent d’un trait d’union… qui nous permet de vous conter, en musique, la possibilité d’un autre monde de rencontres et d’harmonie.Tout public
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Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr
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English :
Angatchalo offers you a musical cruise on the mixed waters of the Ganges and Niger, a plate of mafé in one hand and a glass of tchaï in the other.
Faced with the astonishing marriage of West African kamale n’goni strings and Indian sitar, flutes and vocals join forces… allowing us to tell you, through music, about the possibility of another world of encounters and harmony.
L’événement Bibliothèques en scène Concert Angatchalo Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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