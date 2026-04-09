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Bibliothèques hors les murs 2026 / bibliothèque Italie Parc de Choisy PARIS

Bibliothèques hors les murs 2026 / bibliothèque Italie Parc de Choisy PARIS

Bibliothèques hors les murs 2026 / bibliothèque Italie Parc de Choisy PARIS mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Parc de Choisy

Adresse : 128, avenue de Choisy

Ville : 75013 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Parc de Choisy, 128 avenue de Choisy 75013 PARIS

Tous les mardis de juillet et août de 15h à 16h30 (sauf 14/07)

C’est l’été ! : rendez-vous au parc de Choisy pour partager des moments de lecture avec la bibliothèque Italie.
Du mardi 07 juillet 2026 au mardi 25 août 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T01:59:59+02:00
Date(s) :

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy  75013 PARIS
+33156613430


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