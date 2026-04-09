Bibliothèques hors les murs 2026 / bibliothèque Italie Parc de Choisy PARIS
Bibliothèques hors les murs 2026 / bibliothèque Italie Parc de Choisy PARIS mardi 7 juillet 2026.
Parc de Choisy, 128 avenue de Choisy 75013 PARIS
Tous les mardis de juillet et août de 15h à 16h30 (sauf 14/07)
C’est l’été ! : rendez-vous au parc de Choisy pour partager des moments de lecture avec la bibliothèque Italie.
Du mardi 07 juillet 2026 au mardi 25 août 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T01:59:59+02:00
Date(s) :
Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS
+33156613430
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