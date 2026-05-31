Bibliothèques Vivantes –  » En déséquilibre « , FRAC Occitanie Montpellier, Montpellier

Bibliothèques Vivantes – » En déséquilibre » Mardi 13 octobre, 18h00 FRAC Occitanie Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T19:30:00+02:00

Bibliothèques Vivantes

En déséquilibre

Lecture bilingue en arabe et français au Frac Occitanie de Montpellier

En dialogue avec l’exposition En déséquilibre / في اختلال التوازن de Mohamed Lekleti avec Widad Mjama et Laurie Bellanca

Dans l’élan des Lectures électriques porté par la cie l’Opératrice, « Bibliothèques Vivantes – En déséquilibre » est une traversée des textes sous jacents dans l’oeuvre de Mohamed Lekleti. Arpentant un monatge de textes dans les deux langues, cette édition de Bibliothèques Vivantes sera l’occasion d’habiter l’oeuvre par ses inspirations littéraires.

Relié par des fils dessinés ou réels, plus ou moins visibles ce grand dessin mural qui fait apparaître le vocabulaire graphique et iconographique de l’artiste – mains, nuages tempétueux, souffles, corps hybrides , corps jumeaux, en tension ou en déséquilibre, dédoublements de visages, cibles, images de guerre floutées, machines circulaires, chiffres, formules mathématiques énigmatiques, enfances , jeux, figures de migration ou de pouvoir – accueillera les auditeurs pour une immersion sonore dans la littérature en arabe et en français qui en émane.

Le corpus de textes réalisé en écho aux inspirations de l’artiste sera porté par les deux voix entremêlées aux créations sonores de Benjamin Chaval.

FRAC Occitanie Montpellier 4 rue Rimbaud, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0499742035 https://www.frac-om.org/ Fondé en 1982, le Frac Occitanie Montpellier est une collection ouverte, toutes générations et médiums confondus. Elle compte plus de 1 400 œuvres représentatives de la pluralité des enjeux de la création contemporaine. Sa diversité résulte d’une volonté d’être en phase avec les recherches artistiques et de valoriser des démarches singulières, en constituant notamment des ensembles d’œuvres, d’artistes ou de mouvements. Nombre d’œuvres de la collection ont un indiscutable rapport à l’image. Que ce soit dans les domaines traditionnels de la peinture, de la sculpture, du dessin, ou que cela concerne les appareils d’enregistrement de la modernité (photographie, cinéma, vidéo…), les enjeux de la représentation sont très explicités dans ce fonds. Mais on constate par ailleurs, après plus de 30 années d’acquisitions, que sont posées d’autres problématiques de la création contemporaine : les artistes n’inventent pas que des formes ou des langages, ils inventent aussi des processus de création qui « mixent » les moyens – classiques ou technologiques – dont ils disposent. C’est en cela que l’on constate une « hybridation » des techniques et que, compte tenu des mixages souvent importants dans les œuvres, les enjeux de l’image hybride sont, depuis 2011, un axe privilégié dans la collection. On peut citer par exemple des œuvres de Pierre Ardouvin, Conrad Bakker, Benoît Broisat, Thibault Brunet, Jean-Marc Cerino, Julien Crépieux, Nina Childress, Dejode et Lacombe, Bertrand Dezoteux, Joan Fontcuberta, Trevor Gould, Emily Mast, Mabel Palacin, Julien Tiberi, David Wolle… Au-delà de ses missions historiques, le Frac Occitanie Montpellier gère le site www.artcontemporainlanguedocroussillon. fr, offrant à chacun, amateur ou professionnel, l’accès à l’information la plus large et la plus complète sur l’art contemporain en région.

Bibliothèques Vivantes

©Frédéric D. Oberland