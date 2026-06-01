Bibliothèques Vivantes – « Poésie ! », Théâtre des 13 vents CDN Montpellier, Montpellier

Bibliothèques Vivantes – « Poésie ! » Mercredi 23 septembre, 19h00 Théâtre des 13 vents CDN Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T20:30:00+02:00

Bibliothèques Vivantes

Poésie !

Dans le cadre des soirée Poésie! du CDN les 13 vents de Montpellier Soukaina Habiballah & Widad Mjama proposent une lecture bilingue en arabe et français dans les jardins du Mo.Co de Montpellier.

Cette lecture sera suivie d’une scène ouverte.

Soukaina Habiballah et Widad Mjama sont artistes associées au projet Bibliothèques Vivantes porté par la cie L’Opératrice (Laurie Bellanca) et la maison d’édition Sunsun (Céline Pévrier)

Soukaina Habiballah est une romancière, poétesse et artiste de performance marocaine. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont cinq recueils de poésie, un roman, un recueil de nouvelles et un livre de jeunesse. Ces œuvres ont été soutenues par le Fonds arabe pour les arts et la culture (AFAC) et son travail a été récompensé par plusieurs prix, dont le Prix Bouland Al-Haidari, le Floating Voices Prize d’Italie et le Prix Nadine Shams pour le scénario en Égypte ou encore le grand prix de la poésie arabe Al-Muʿallaqa. Sa pièce « Nini ya Momo » a été accueillie au Festival d’Avignon IN en 2022. Lauréata de la bourse « Livres des deux rives » de la L’institut français de Paris pour son prochain texte « Sous Kaina, son écriture, traduite en plusieurs langues, est marquée par le corps, le rythme, le silence et l’histoire personnelle et collective. Elle a participé à des événements culturels en Suisse, en France, en Norvège, aux États-Unis, en Tunisie, au Rwanda, en Égypte, en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis et au Maroc.

Première femme rappeuse marocaine, Widad MJAMA s’impose sur la scène hip-hop underground, aux côtés des figures emblématiques du mouvement. Son parcours artistique, enrichi par le verbe et l’engagement, puise ses racines tant dans la culture urbaine que dans les traditions orales. Lors de ses études supérieures en France, elle explore les percussions africaines et l’univers des griots d’Afrique de l’Ouest, approfondissant ainsi son lien avec l’oralité. Elle cofonde N3rdistan avec Walid Ben Selim, avec qui elle se produit à l’international, alliant poésie, musiques contemporaines et héritages culturels. Sa présence dans divers espaces littéraires et universitaires, tels que l’Université de Cambridge et l’Université libre de Bruxelles, témoigne de son engagement pour une parole actuelle et militante. Sa création récente, *Aïta Mon Amour*, développée en collaboration avec Khalil Hentati, réinvente l’aita marocaine en une forme scénique puissante et moderne. À travers ce projet, elle affirme la scène comme un espace de transformation et d’émancipation, dans un environnement encore largement dominé par les hommes.

« J’ai une maison quelque part j’en suis sûre

Et jusqu’à ce que je la trouve, mes mains continueront chaque nuit à sangloter des clés »

Soukaina Habiballah

Bibliothèques Vivantes, Initié par Laurie Bellanca (L’opératrice) et Céline Pévrier (éditions sun/sun) réunit artistes, éditeur·rices, photographes, graphistes, musicien·nes,auteur·rices et lecteur·rices autour d’une notion centrale : celle des intraduisibles.

Labellisé par la Saison Méditerranée de l’Institut français 2026, Bibliothèques Vivantes propose, de mai à décembre 2026, une série de rendez-vous à la croisée des disciplines : lectures, théâtre sonore, performances in situ, ateliers et rencontres. Autant de formes où les textes et leurs multiples traductions prennent corps, dialoguent, et font de la lecture une manière d’interpréter et de mettre en jeu le monde lui-même.

Théâtre des 13 vents CDN Montpellier Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier Montpellier 34965 Port Marianne Hérault Occitanie 04 67 99 25 00 https://www.13vents.fr/ https://www.instagram.com/13vents;https://www.facebook.com/13ventscdnmpt;http://linkedin.com/company/théâtre-des-13-vents-cdn-montpellier Le Théâtre des 13 vents est un Centre Dramatique National à Montpellier Parking gratuit

À vélo : Une piste cyclable sécurisée rejoint le théâtre depuis le centre-ville en 20 minutes, en passant par l’avenue Albert Einstein.

Transports en commun : Depuis le centre-ville, tram ligne 1 direction Odysseum > arrêt Place de France. Puis bus 52 (dernier passage 19h53) direction Cimetière Saint-Étienne > arrêt Grammont. Traversez le parc pour rejoindre le théâtre.

Navette 13 vents (les soirs de représentation) : rendez-vous devant l’entrée du parking Cinémas Gaumont Multiplexe Odysseum

Bibliothèques Vivantes

©Frédéric D. Oberland