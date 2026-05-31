Bibliothèques Vivantes » Vers la Palestine » Dimanche 25 octobre, 11h00 Place de la comédie Hérault

60 places (sous casques)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-25T11:00:00+01:00 – 2026-10-25T14:00:00+01:00

Fin : 2026-10-25T11:00:00+01:00 – 2026-10-25T14:00:00+01:00

Bibliothèques Vivantes

Vers la Palestine

En partenariat avec l’Atelline – Arts vivants en espace public

Lectures bilingues arabe et français en dialogue avec RE-LIGHTOUSE de Shareef Sarhan.

Les lectures électriques « Vers la Palestine » est né de la rencontre entre Laurie Bellanca et Soukaina Habiballah lors de Dérives Casablancaises en 2024. Toutes deux engagées dans une recherche littéraire specifique (l’une par la lecture et l’autre par l’écriture) au sein de laquelle les mots et leurs formes vivantes donnent lieu à une approche sensible .

Dans le cadre de Bibliothèques Vivantes et en dialogue avec l’oeuvre RE-LIGHTHOUSE installée sur la place de la Comédie de Montpellier du 15 au 26 octobre 2026. Cette sculpture monumentale construite entre 2015 et 2016 par l’artiste palestinien Shareef Sarhan sur le rond-point du Port de Gaza, LIGHTHOUSE, est une œuvre lumineuse échaffaudée depuis le recyclage des débris de guerre de Gaza. Elle a été réalisée in situ, impliquant la participation d’ingénieurs et de jeunes artistes gazaouis. Après avoir illuminé cet espace public durant quelques années, il est subitement détruit par un char de l’armée Israélienne en 2023. C’est donc au pied de RE-LIGHTHOUSE à Montpellier, nouvelle installation in situ et nomade appelant tant à la considération des conflits qu’à nos capacités d’envisager des futurs désirables, que les auditrices et les auditeurs plongeront dans les mots de ces littératures reliant les temps et les langues.

A l’heure où les bibliothèques et les lieux d’archives partent en fumée ou s’écroulent sous la violence à Gaza et ailleurs, quelle est encore notre capacité à faire des livres des objets de liens, de complexités, de mémoire ou de combat?

Ce qui se trame sur le papier prend entre les voix la forme d’un dialogue parfois lacunaire ou désaxé, faisant apparaître les limites attendues des territoires – que ces derniers soient de sol, de langue, de genre ou de style – plus poreuses qu’elles n’y paraissent. Lorsque les frontières imposées rendent toute forme de vie impossible, que pouvons-nous faire des démarcations meurtrières, de leurs sillons tristes si ce n’est , en signe de résistance, des lignes, précisément , sur lesquelles lire, écrire, particulièrement aujourd’hui et plus que jamais, les mots d’un monde qui appelle notre attention.

Des multiples formes de traduction possible entre l’arabe et le français, des subtilités du langage écrit ou oral en passant par les similarités, les complémentarités ou les héritages induits comme imposés de ces deux langues, cette édition bilingue des Lectures électriques fait la part belle à la musicalité possible d’une forme de lutte par la poésie auprès des mots de Maya Abu Alhayyat, Aliyeh Ataei, Adania Shibli, Abdelatif Laabi, Dalia Taha , Asmaa Azaizeh, Benjamin Colin, Etel Adnan et bien sur ceux de Soukaina Habiballah.

Place de la comédie Place de la Comédie 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie https://www.latelline.org

Bibliothèques Vivantes

©Frédéric D. Oberland