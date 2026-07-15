Informations pratiques

Najac

Biblis en Folie Amor de luenh

1 rue du Château Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Programmé dans le cadre de Biblis en folie 2026.

Concert Amor de luènh

Avec François Lagarrigue (Guitare), Alexandre Cajarc de Lagarrigue (Saxophone ténor) et Amandine Rey (Chant)

Amor de luènh cela veut dire Amour de loin en occitan. C’est également le nom de ce trio qui a décidé de décliner la bossa nova et sa chaleur universelle sur des accents de langue d’oc. Un ensemble chaleureux et dynamique, qui vous entrainera avec douceur sur les chemins de la musique brésilienne, jusqu’au swing manouche.

Tout public

Durée : 1h15 .

1 rue du Château Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Program%E9 as part of Biblis en folie 2026.

L’événement Biblis en Folie Amor de luenh Najac a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)