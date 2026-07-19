Informations pratiques

Najac

Biblis en Folie Atelier d’écriture poétique

20 rue du Bourguet Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Un atelier ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent explorer la grande liberté qu’offre la poésie et s’y essayer.

La poésie ne se limite pas à des vers ou à des règles compliquées. Il s’agit avant tout d’expérimenter différentes manières d’écrire, d’écouter ses sensations et de trouver sa propre voix.

Tout public, adultes et enfants

Durée 2h .

20 rue du Bourguet Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

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English :

A workshop open to anyone who wants to explore the great freedom that poetry offers and try their hand at it.

L’événement Biblis en Folie Atelier d’écriture poétique Najac a été mis à jour le 2026-07-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)