Biblis en Folie Atelier d’écriture poétique Najac
samedi 3 octobre 2026 · Najac
Informations pratiques
Najac
Biblis en Folie Atelier d’écriture poétique
20 rue du Bourguet Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Un atelier ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent explorer la grande liberté qu’offre la poésie et s’y essayer.
La poésie ne se limite pas à des vers ou à des règles compliquées. Il s’agit avant tout d’expérimenter différentes manières d’écrire, d’écouter ses sensations et de trouver sa propre voix.
Tout public, adultes et enfants
Durée 2h .
20 rue du Bourguet Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A workshop open to anyone who wants to explore the great freedom that poetry offers and try their hand at it.
L’événement Biblis en Folie Atelier d’écriture poétique Najac a été mis à jour le 2026-07-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Najac (Aveyron)
- Soirée nocturne au parc accrobranche Najac 23 juillet 2026
- Concert au Camping des Etoiles Aoudé Najac 23 juillet 2026
- Cluedo® géant à la Maison du Gouverneur Najac 23 juillet 2026
- Atelier Art & Astres au Camping des Etoiles Najac 24 juillet 2026
- Najac Museum fête les traditions Najac 25 juillet 2026