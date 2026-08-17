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BIBLIS EN FOLIE Club de lecture l’enfance en toutes lettres Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux

BIBLIS EN FOLIE Club de lecture l’enfance en toutes lettres Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Pierre Fanlac
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

BIBLIS EN FOLIE Club de lecture l’enfance en toutes lettres

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Autour du livre.   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English : BIBLIS EN FOLIE Club de lecture l’enfance en toutes lettres

L’événement BIBLIS EN FOLIE Club de lecture l’enfance en toutes lettres Périgueux a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Communal de Périgueux

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