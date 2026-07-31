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Tricot solidaire Médiathèque annexe de Saint-Georges Périgueux

mercredi 2 septembre 2026 · Médiathèque annexe de Saint-Georges · Périgueux

Tricot solidaire Médiathèque annexe de Saint-Georges Périgueux

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque annexe de Saint-Georges
Adresse
17 Rue Béranger
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Tricot solidaire

Médiathèque annexe de Saint-Georges 17 Rue Béranger Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 15:00:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-02 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07

Animation tricot solidaire.
Gratuit   .

Médiathèque annexe de Saint-Georges 17 Rue Béranger Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 06 70 

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English : Tricot solidaire

L’événement Tricot solidaire Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux

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