AGENDA · Périgueux
Tricot solidaire Médiathèque annexe de Saint-Georges Périgueux
mercredi 2 septembre 2026 · Médiathèque annexe de Saint-Georges · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Tricot solidaire
Médiathèque annexe de Saint-Georges 17 Rue Béranger Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 15:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-02 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07
Animation tricot solidaire.
Gratuit .
Médiathèque annexe de Saint-Georges 17 Rue Béranger Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 06 70
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English : Tricot solidaire
L’événement Tricot solidaire Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux
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