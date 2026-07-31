Jeux de société Médiathèque Annexe de Saint-Georges Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Jeux de société

Médiathèque Annexe de Saint-Georges 17 Rue Béranger Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 14:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-02 2026-09-23 2026-09-26 2026-09-30 2026-10-07

La médiathèque vous invite à découvrir ses nombreux rendez-vous autour des jeux de société, des activités ludiques pour petits et grands ! Chaque mois, nous vous proposons des moments de partage, de rires et de stratégie, pour tous.

Que vous soyez joueur débutant ou expert, en famille ou entre amis, ces rencontres sont l’occasion idéale pour échanger, se détendre et découvrir de nouveaux jeux dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .

Médiathèque Annexe de Saint-Georges 17 Rue Béranger Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 06 70

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English : Jeux de société

L’événement Jeux de société Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux