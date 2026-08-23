Biblis en folie Gudrun Mattes présente son livre Il fallait marcher, Yvonne Oddon, une vie d’engagements”. Bibliothèque municipale Yvonne Oddon Châtillon-en-Diois
dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque municipale Yvonne Oddon · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
Biblis en folie Gudrun Mattes présente son livre Il fallait marcher, Yvonne Oddon, une vie d’engagements”.
Bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
La bibliothèque de Châtillon en Diois porte le nom de Yvonne Oddon.
Gudrun Mattes présente son livre, publié par la Baume Rousse , fruit de son travail de recherches sur la vie de Yvonne Oddon, bibliothécaire, humaniste, résistante, femme engagée.
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Bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 27 79 bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr
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English :
The library in Chétillon-en-Diois is named after Yvonne Oddon.
Gudrun Mattes presents her book, published by “La Baume Rousse,” the result of her research on the life of Yvonne Oddon, a librarian, humanist, member of the Resistance, and committed woman.
L’événement Biblis en folie Gudrun Mattes présente son livre Il fallait marcher, Yvonne Oddon, une vie d’engagements”. Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Pays Diois
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