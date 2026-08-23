Biblis en folie Gudrun Mattes présente son livre Il fallait marcher, Yvonne Oddon, une vie d’engagements”. Bibliothèque municipale Yvonne Oddon Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Châtillon-en-Diois

Biblis en folie Gudrun Mattes présente son livre Il fallait marcher, Yvonne Oddon, une vie d’engagements”.

Bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

La bibliothèque de Châtillon en Diois porte le nom de Yvonne Oddon.

Gudrun Mattes présente son livre, publié par la Baume Rousse , fruit de son travail de recherches sur la vie de Yvonne Oddon, bibliothécaire, humaniste, résistante, femme engagée.

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Bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 27 79 bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr

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English :

The library in Chétillon-en-Diois is named after Yvonne Oddon.

Gudrun Mattes presents her book, published by “La Baume Rousse,” the result of her research on the life of Yvonne Oddon, a librarian, humanist, member of the Resistance, and committed woman.

L’événement Biblis en folie Gudrun Mattes présente son livre Il fallait marcher, Yvonne Oddon, une vie d’engagements”. Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Pays Diois