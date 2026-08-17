BIBLIS EN FOLIE La fête des bibliothèques ! Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

BIBLIS EN FOLIE La fête des bibliothèques !

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Une journée placée sous le signe des souvenirs d’enfance avec au programme exposition, jeux, musique, lectures et animations. .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English : BIBLIS EN FOLIE La fête des bibliothèques !

L’événement BIBLIS EN FOLIE La fête des bibliothèques ! Périgueux a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Communal de Périgueux