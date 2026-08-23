BIBLIS EN FOLIE PORTRAIT DE FAMILLE Béziers
samedi 3 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
BIBLIS EN FOLIE PORTRAIT DE FAMILLE
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Prenez la pose en famille et repartez avec un cliché plein de vie. Par La Spire.
Grimaces, fous rire, câlins…prenez la pose et capturez votre complicité avec un portrait plein de vie!
Partagez un moment ludique et repartez avec votre cliché.
Dans le cadre de Biblis en folie , par le studio La Spire. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : BIBLIS EN FOLIE PORTRAIT DE FAMILLE
Strike a pose with your family and leave with a snapshot full of life. By La Spire.
L’événement BIBLIS EN FOLIE PORTRAIT DE FAMILLE Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34
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