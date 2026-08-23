Informations pratiques

Béziers

BIBLIS EN FOLIE PORTRAIT DE FAMILLE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Prenez la pose en famille et repartez avec un cliché plein de vie. Par La Spire.

Grimaces, fous rire, câlins…prenez la pose et capturez votre complicité avec un portrait plein de vie!

Partagez un moment ludique et repartez avec votre cliché.

Dans le cadre de Biblis en folie , par le studio La Spire. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : BIBLIS EN FOLIE PORTRAIT DE FAMILLE

Strike a pose with your family and leave with a snapshot full of life. By La Spire.

L’événement BIBLIS EN FOLIE PORTRAIT DE FAMILLE Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34