BIBLIS EN FOLIE SPECTACLE SUIS-MOI Béziers
dimanche 4 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
BIBLIS EN FOLIE SPECTACLE SUIS-MOI
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Découvrez l’histoire d’amour entre un éléphant gris à pois violets et d’une fourmi noire à la taille de guêpe.
Dans le cadre de Biblis en folie , la compagnie Les Voisins du dessus vous présente leur spectacle une histoire d’amour entre un éléphant gris à pois violets et une fourmi noire à la taille de guêpe. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : BIBLIS EN FOLIE SPECTACLE SUIS-MOI
Discover the love story between a gray elephant with purple spots and a black ant the size of a wasp.
L’événement BIBLIS EN FOLIE SPECTACLE SUIS-MOI Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34
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