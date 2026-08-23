Informations pratiques

Béziers

BIBLIS EN FOLIE SPECTACLE SUIS-MOI

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Découvrez l’histoire d’amour entre un éléphant gris à pois violets et d’une fourmi noire à la taille de guêpe.

Dans le cadre de Biblis en folie , la compagnie Les Voisins du dessus vous présente leur spectacle une histoire d’amour entre un éléphant gris à pois violets et une fourmi noire à la taille de guêpe. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : BIBLIS EN FOLIE SPECTACLE SUIS-MOI

Discover the love story between a gray elephant with purple spots and a black ant the size of a wasp.

L’événement BIBLIS EN FOLIE SPECTACLE SUIS-MOI Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34