Informations pratiques

Béziers

BIBLIS EN FOLIE WEEK END FAMILLE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Atelier, parcours sportif ou encore lecture, profitez d’une journée en famille !

Dans le cadre de Biblis en folie , la médiathèque vous propose une journée pour toute la famille !

De 10h à 17h

– 2 parcours sportifs, 6-12 ans et plus de 12 ans sur le parvis

– Recyclobus sur le parvis

– Jeu de l’oie géant Pôle actualité

– Initiation au goût, au bien manger Pôle actualité

– Structure dédiée aux ados Pôle actualité

– Jeu d’échec sur la passerelle

De 10h à 12h

– Ateliers créatifs Pôle actualité

– Massage bébé Pôle enfance

À 10h30 et 11h

-Liroboutchou, lecture pour les enfants de 1 à 3 ans Œuf, pôle enfance

De 13h30 à 17h:

– Atelier créatif Pôle actualité

– Atelier sensoriel Œuf, pôle enfance

– Contes, pour les enfants de 3 à 6 ans Pôle enfance

De 13h30 à 15h30:

– Atelier sonore et musical Auditorium .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : BIBLIS EN FOLIE WEEK END FAMILLE

Whether it’s a workshop, an obstacle course, or even reading, enjoy a day out with the family!

L’événement BIBLIS EN FOLIE WEEK END FAMILLE Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34