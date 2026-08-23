UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

BIBLIS EN FOLIE WEEK END FAMILLE Béziers

samedi 3 octobre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Adresse
Place du 14 juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

BIBLIS EN FOLIE WEEK END FAMILLE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Atelier, parcours sportif ou encore lecture, profitez d’une journée en famille !
Dans le cadre de Biblis en folie , la médiathèque vous propose une journée pour toute la famille !

De 10h à 17h
– 2 parcours sportifs, 6-12 ans et plus de 12 ans sur le parvis
– Recyclobus sur le parvis
– Jeu de l’oie géant Pôle actualité
– Initiation au goût, au bien manger Pôle actualité
– Structure dédiée aux ados Pôle actualité
– Jeu d’échec sur la passerelle

De 10h à 12h
– Ateliers créatifs Pôle actualité
– Massage bébé Pôle enfance

À 10h30 et 11h
-Liroboutchou, lecture pour les enfants de 1 à 3 ans Œuf, pôle enfance

De 13h30 à 17h:
– Atelier créatif Pôle actualité
– Atelier sensoriel Œuf, pôle enfance
– Contes, pour les enfants de 3 à 6 ans Pôle enfance

De 13h30 à 15h30:
– Atelier sonore et musical Auditorium   .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : BIBLIS EN FOLIE WEEK END FAMILLE

Whether it’s a workshop, an obstacle course, or even reading, enjoy a day out with the family!

L’événement BIBLIS EN FOLIE WEEK END FAMILLE Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34

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