BIBLIS EN FOLIE WEEK END FAMILLE Béziers
samedi 3 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
BIBLIS EN FOLIE WEEK END FAMILLE
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Atelier, parcours sportif ou encore lecture, profitez d’une journée en famille !
Dans le cadre de Biblis en folie , la médiathèque vous propose une journée pour toute la famille !
De 10h à 17h
– 2 parcours sportifs, 6-12 ans et plus de 12 ans sur le parvis
– Recyclobus sur le parvis
– Jeu de l’oie géant Pôle actualité
– Initiation au goût, au bien manger Pôle actualité
– Structure dédiée aux ados Pôle actualité
– Jeu d’échec sur la passerelle
De 10h à 12h
– Ateliers créatifs Pôle actualité
– Massage bébé Pôle enfance
À 10h30 et 11h
-Liroboutchou, lecture pour les enfants de 1 à 3 ans Œuf, pôle enfance
De 13h30 à 17h:
– Atelier créatif Pôle actualité
– Atelier sensoriel Œuf, pôle enfance
– Contes, pour les enfants de 3 à 6 ans Pôle enfance
De 13h30 à 15h30:
– Atelier sonore et musical Auditorium .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BIBLIS EN FOLIE WEEK END FAMILLE
Whether it’s a workshop, an obstacle course, or even reading, enjoy a day out with the family!
L’événement BIBLIS EN FOLIE WEEK END FAMILLE Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- SOIRÉE À BUENOS AIRES Béziers 26 août 2026
- VOYAGE SONORE DE LA PLEINE LUNE Béziers 27 août 2026
- BAIN DE GONG DE LA PLEINE LUNE Béziers 28 août 2026
- RUGBY PRO D2 ASBH/OYONNAX Béziers 28 août 2026
- CANDLELIGHT COLDPLAY ET IMAGINE DRAGONS Béziers 29 août 2026