Trespoux-Rassiels

Bibs en jeux à Trespoux-Rassiels

Trespoux-Rassiels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Structure gonflable Jeux de société, jeux d’adresse, de rapidité, de coopération Activités ludiques et numériques, dans l’univers de Star Wars®, animées par l’association Des adultes et des jeux Atelier VR entrainement combat sabre laser ; Atelier VR flippers VR ; Atelier réflexe thématisé Rebel contre Empire Blazepod (jeu de lumières) ; Jeux de société ; Jeu vidéo sur console pilotage de vaisseaux ; Espace construction vaisseaux en LEGO®.

Structure gonflable Jeux de société, jeux d’adresse, de rapidité, de coopération Activités ludiques et numériques, dans l’univers de Star Wars®, animées par l’association Des adultes et des jeux Atelier VR entrainement combat sabre laser ; Atelier VR flippers VR ; Atelier réflexe thématisé Rebel contre Empire Blazepod (jeu de lumières) ; Jeux de société ; Jeu vidéo sur console pilotage de vaisseaux ; Espace construction vaisseaux en LEGO®.

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Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 66 84

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English :

Inflatable structure Board games, games of skill, speed, cooperation Fun and digital activities, in the Star Wars® universe, led by the association Des adultes et des jeux: VR workshop: lightsaber combat training; VR workshop: VR pinball machines; Reflex workshop themed Rebel vs Empire: Blazepod (light game); Board games; Console video game: starship piloting; LEGO® starship construction area.

L’événement Bibs en jeux à Trespoux-Rassiels Trespoux-Rassiels a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot