Trespoux-Rassiels

Vide ta chambre à Trespoux-Rassiels

Sous la halle Trespoux-Rassiels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’APE la farandole de l’école de Trespoux-Rassiels vous invite à son grand vide-grenier ! Venez chiner, vendre et passer un moment convivial en famille ou entre amis

restauration sur place profitez de frites, saucisses et gâteaux pour vous régaler tout au long de la journée !

N’hésitez pas à venir nombreux pour partager ce moment chaleureux et faire de belles trouvailles !

L’APE la farandole de l’école de Trespoux-Rassiels vous invite à son grand vide-grenier ! Venez chiner, vendre et passer un moment convivial en famille ou entre amis

restauration sur place profitez de frites, saucisses et gâteaux pour vous régaler tout au long de la journée !

N’hésitez pas à venir nombreux pour partager ce moment chaleureux et faire de belles trouvailles !

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Sous la halle Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie +33 6 76 58 90 96

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English :

L?APE la farandole de l?école de Trespoux-Rassiels invites you to its big garage sale! Come and bargain, sell and spend a convivial moment with family or friends

on-site catering: enjoy French fries, sausages and cakes to treat yourself all day long!

Don’t hesitate to come in large numbers to share this warm moment and make some great finds!

L’événement Vide ta chambre à Trespoux-Rassiels Trespoux-Rassiels a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot