Bicentenaire de la photographie – Exposition de photographies argentiques, Collège de Petite-Île, Petite-Île

Informations pratiques

Bicentenaire de la photographie – Exposition de photographies argentiques Dimanche 20 septembre, 08h30 Collège de Petite-Île La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T06:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T06:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Valorisation photographique d’un quartier en photographiant douze personnes en argentique au format carré.

Ce projet est réalisé par Christian Capron, grand photographe reconnu dans l’art de la photographie et le traitement argentique.

Collège de Petite-Île Rue du Gymnase, 97429, PETITE-ILE Petite-Île 97429 La Réunion La Réunion

Valorisation photographique d’un quartier en photographiant douze personnes en argentique au format carré.

inguehe.dany@petite-ile.re