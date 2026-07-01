Bicentenaire de la photographie : images d’archives, Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées, Pau

Informations pratiques

Bicentenaire de la photographie : images d’archives 16 février – 30 avril 2027 Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées Pyrénées-Atlantiques

Gratuit – sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-16T13:30:00+01:00 – 2027-02-16T17:30:00+01:00

Fin : 2027-04-30T13:30:00+02:00 – 2027-04-30T17:30:00+02:00

Exposition du 16 février au 30 avril

A l’Usine des tramways

Cette exposition met en lumière la richesse des photographies d’archives, témoins précieux de notre patrimoine. De la plaque de verre aux diapositives, elles offrent un panorama vivant de notre histoire et éclairent la mémoire du territoire. En les découvrant, vous voyagez dans le temps aux côtés de ces gardiennes du passé.

Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées Usine des tramways, avenue Gaston Lacoste, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559213057 https://archives.agglo-pau.fr/ Les Archives communautaires Pau Béarn Pyrénées à l’Usine des tramways conservent les archives publiques de la communauté d’agglomération, des communes qui la composent et des établissements chargés d’une mission de service public. Elles sont consultables uniquement en salle de lecture ou sur le site internet. L’accès aux archives est gratuit. Stationnement : Parking à proximité

parking de la Gare payant (longue durée), avenue Gaston Lalanne, 64000 Pau. 173 places, dix place équipées de borne de recharge électrique, 4 places PMR. Gratuit les 30 première minutes.

parking Rives du Gave, 5 avenue Léon Heïd, 64000 Pau – gratuit

Bus : le Fébus (ligne F) passe toutes les 8 minutes et relie l’hôpital à la gare en 6 km.

Exposition du 16 février au 30 avril

©archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées